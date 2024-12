Estrellas del fútbol inglés aplauden jugada de Emiliano “Dibu” Martínez: “Es la mejor parada que he visto jamás”

A pesar de la destacada intervención del arquero argentino, su equipo terminó perdiendo debido a un grave error cometido en el minuto 87 del mismo partido.

(CNN) — El sábado, en el minuto 59 del choque de Premier League de su equipo contra el Nottingham Forest, el tiempo pareció detenerse para el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez.

Cuando un cabezazo de Nicolás Domínguez del Forest pasó zumbando junto a él, Martínez saltó hacia atrás, extendió una mano y de alguna manera empujó el balón al suelo para evitar que girara hacia la red cuando estaba a solo centímetros de la línea de gol.

Fue, como dijo el ex defensor galés Ashley Williams en el programa Match of the Dayde laBBC, simplemente “la mejor parada que he visto jamás”.

“Es muy inteligente, entiende dónde está y qué tiene que hacer. Está mirando en la dirección equivocada”, añadió Williams.

Otros expertos y jugadores también elogiaron a Martínez. La guardameta inglesa Mary Earps calificó la parada como “más que indignante” en Instagram, mientras que la Premier League dijo que fue “de primera clase”.

El ex defensor del Liverpool Jamie Redknapp dijo en Sky Sports que no podía “pensar en una mejor parada de la Premier League en mi vida”.

“Es casi como un truco de magia. Es realmente sensacional”, añadió Redknapp.

Sin embargo, al final el heroísmo de Martínez fue en vano y el Aston Villa sucumbió a una derrota por 2-1, superada por una remontada tardía del Forest.

El Villa se adelantó en el marcador a los tres minutos tras una brillante intervención del argentino tras un cabezazo de Jhon Durán. Los de Unai Emery defendieron esa ventaja durante casi todo el partido hasta que Nikola Milenković cabeceó el balón a la red en el minuto 87 y Martínez falló la parada.

El Forest se aseguró la victoria cinco minutos más tarde, en el tiempo añadido, cuando Anthony Elanga empujó el balón a bocajarro. Con esa victoria, el Forest ascendió al cuarto puesto de la tabla de la Premier League, mientras que el Villa se mantuvo en el sexto lugar.