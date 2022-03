Este martes, la selección chilena quedó fuera del mundial de Qatar 2022 tras caer 2-0 frente a Uruguay en el estadio San Carlos de Apoquindo en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Arturo Vidal lamentó la derrota que terminó sellando un amargo proceso clasificatorio que vio pasar a dos técnicos en la banca de la Roja. “Termina un proceso muy triste de Eliminatorias (…) Hay que tratar de mejorar y ver lo que se hizo mal pensando en las próximas Clasificatorias”.

“Está difícil lo que viene, el peso de los más grandes no alcanzó para clasificar al Mundial (…) Hay que asumir que las otras selecciones están mejorando, han sido 12-15 años muy duros, pero tenemos dos copas América, tenemos que sacar lo bueno y lo malo de lo que pasó en este proceso“, agregó.

Eso sí, el volante del Inter enfatizó que se siente capacitado para seguir defendiendo a la selección chilena, ya pensando en el Mundial de 2026. “Yo espero seguir hasta donde más pueda y mis compañeros igual”, sostuvo el jugador de 34 años.

En conversación con TNT Sports, Vidal manifestó que “necesitamos más jugadores en Europa (…) ¿Cómo se logra eso? Mejorando los cadetes. Uno ve los equipos chilenos en la Libertadores y no pasan ni el grupo, eso te dice algo. Necesitamos más gente en Europa, porque ya se vio que con los más grandes no alcanza”.

Respecto a la posible continuidad de Martín Lasarte, Vidal dijo que “yo no decido si llega o no otro técnico, el cambio de técnico no fue fácil, a todos nos afectó en su momento. El profe (Lasarte) ya nos conoce, hizo un buen trabajo, si le toca seguir será bueno porque podrá trabajar de cero, con otros jugadores”.

Por su parte, Gary Medel explicó por qué el equipo no pudo llegar, al menos, al repechaje. “Se perdieron muchos puntos vitales de local que fueron fundamentales. Además, se perdió en Venezuela que nunca había ocurrido“, reconoció.

El jugador del Bologna dijo estar en condiciones de seguir siendo “un aporte” para la Roja: “creo que aún puedo ser un aporte para el equipo, quizás otros no piensen lo mismo. Pero este no será mi último partido con la selección“.

Otro de los que lamentó la derrota de este martes fue Joaquín Montecinos. “Estamos muy tristes. Queríamos terminar ganando, con la frente en alto. Queremos agradecerles a todos los que no apoyaron”, sostuvo el extremo del Xolos de Tijuana al finalizar el partido.

“Vamos a trabajar para estar en el próximo Mundial. Es impresionante. Estar acá es un sueño. Vamos a seguir luchando, esto no termina acá (…) Esto es de desafíos y hay que estar preparados. Hay que trabajar a mil, tomar el ejemplo de la Generación Dorada. Nosotros, seguir remando con todos”, señaló.