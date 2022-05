El jugador noruego de 21 años Erling Haaland ya tiene nuevo club: el Manchester City. El equipo inglés, a través de su cuenta de Twitter, hizo oficial el acuerdo del traspaso del jugador proveniente del Borussia Dormund.

“El Manchester City puede confirmar que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al club el 1 de julio de 2022″ afirmó a través de sus canales digitales.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

En los últimos meses, diversos equipos grandes de Europa habían mostrado interés en contar con los servicios del joven delantero noruego, quien finalmente decidió jugar en el cuadro ciudadano.

Haaland llega a Manchester para seguir con su prometedora carrera, donde destaca su efectividad de aproximadamente un gol por partido, anotando 29 goles en 27 partidos en el RB Salzburg (2018-2020), 85 goles en 88 partidos en el Borussia Dortmund (2020-2022) y con la selección de Noruega 15 goles en 17 partidos.

Aún no se tiene un estimado del precio que pagarán por Haaland, sin embargo, el periodista deportivo, Fabrizio Romano, especializado en los mercados de fichajes en el mundo del fútbol, asegura en Twitter que serán cerca unos 60 millones de euros por la cláusula del jugador y que su salario estaría cercano al del belga Kevin de Bruyne de 370.000 libras esterlinas por semana.

▪️ Manchester City will pay €60m [not €75m] release clause to BVB, plus commission to be added.

▪️ His salary will be worth £375,000/week, same level as de Bruyne.

▪️ Medical has been already completed.

