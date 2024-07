Enzo Fernández sigue en la mira: Chelsea anuncia “procedimiento disciplinario” tras cánticos racistas

Siguen las consecuencias tras la celebración de la Copa América obtenida por Argentina el pasado 14 de julio en Estados Unidos.

Más allá de la victoria futbolística, fueron circunstancias ocurridas fuera de la cancha las que tienen en un complejo momento a parte del plantel trasandino. Y uno de los principales apuntados es el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández.

El campeón del mundo con Argentina realizó una transmisión en vivo en medio de un traslado de la selección argentina. En dicho video, se pudo apreciar un cántico del plantel contra los jugadores franceses.

“Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola (…) su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento: nacionalidad francés“, cantaron los argentinos.

Por todo lo anterior, el equipo de Londres publicó un comunicado en el que se refirió a la situación, en el que indicaron que “Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio y racista”.

