La emotiva carta de Carlos Caszely que destaca la importancia de la educación: “El esfuerzo tiene su recompensa”

El histórico delantero de la selección chilena entregó un emotivo mensaje sobre la importancia de la educación, destacando el desafío que muchos jóvenes futbolistas enfrentan debido a las múltiples responsabilidades en este ámbito.

La dirección de educación municipal de Santiago presentó este jueves un innovador material pedagógico diseñado para abordar la Copa América 2024 y su fase final. Este lanzamiento estuvo acompañado de un emotivo mensaje del histórico goleador de la selección chilena y Colo Colo, Carlos Humberto Caszely Garrido.

El objetivo de este material pedagógico es fomentar la reflexión, el diálogo y el análisis crítico entre los estudiantes sobre diversas problemáticas que enfrenta nuestro continente, además de analizar el fútbol como una expresión deportiva y cultural.

El cuadernillo incluye una carta inédita de Caszely dirigida a los estudiantes de la comuna de Santiago. En esta carta, Caszely destaca aspectos formativos y valóricos de su carrera como futbolista.

El delantero compartió una historia emotiva de su carrera que lo llevó a consagrarse como futbolista, además de enviar un mensaje sobre la importancia de la educación, un desafío que muchos jóvenes futbolistas enfrentan debido a las múltiples responsabilidades en este ámbito.

“Detrás de mí, siempre estuvieron mis padres y mi hermana, quienes me aconsejaron no solo jugar, sino también estudiar. Esta fue una lección fundamental que aprendí desde temprano: el equilibrio entre el deporte y el estudio“, destaca Caszely en su escrito.

Revisa la carta completa a continuación:

Queridas y queridos estudiantes de los colegios públicos de la comuna de Santiago,

Permítanme compartir con ustedes una historia personal que espero inspire y motive a cada uno de ustedes en su camino. Comencé mi trayectoria en el deporte con una ilusión común a muchos niños de poblaciones como la nuestra. Vivía a unas 20 calles del Club Hípico, donde las cadetes de Colo Colo entrenaban. Con apenas nueve años y junto a varios amigos traviesos, nos propusimos el desafío de clasificar.

Detrás de mí, siempre estuvieron mis padres y mi hermana, quienes me aconsejaron no solo jugar, sino también estudiar. Esta fue una lección fundamental que aprendí desde temprano: el equilibrio entre el deporte y el estudio. Con mucho cariño, esfuerzo, constancia y sacrificio, logré cumplir ambos objetivos. No fue fácil, pero al final, el esfuerzo tiene su recompensa.

Quiero decirles que sí se puede. Se pueden hacer las dos cosas. Estudios y deportes van de la mano. Primero, porque el respeto por uno mismo y por los demás es fundamental en ambas disciplinas. Segundo, porque la confianza que ganas al superar los desafíos académicos y deportivos te prepara mejor para los desafíos que la vida te presenta.

A lo largo de mi camino, aprendí que hay que tomar decisiones difíciles y a veces dejar de lado ciertas cosas, como amistades que no nos conducen por el buen camino. Los verdaderos amigos son aquellos que nos alientan, nos animan y nos respetan en cada paso que damos.

Así que los invito a ustedes, jóvenes llenos de potencial, a que persigan sus sueños con determinación. No importa cuán grande sea el desafío, con dedicación y apoyo, todo es posible. Cultiven el amor por el deporte, por una vida saludable y por la comunidad. Son ustedes quienes moldearán el futuro de nuestra comuna y del país.

Con afecto y esperanza,