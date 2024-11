“El deporte siempre ha sido el premio de consuelo”: Diputada Érika Olivera califica de “una vergüenza” designación de Emilia Ríos como subsecretaria tras perder alcaldía de Ñuñoa

Hace dos semanas, Ríos -tras perder la alcaldía ante Sebastián Sichel- había afirmado que no renunciaría al cargo para buscar postular al Congreso; ayer, en tanto, renunció al cargo para buscar llegar al Parlamento. Mientras que este viernes fue designada como autoridad de gobierno.

La diputada Erika Olivera reaccionó con molestia ante la designación de la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, como subsecretaria de Deporte por parte del Presidente Gabriel Boric.

“Creo que en este país lamentablemente el deporte siempre ha sido como el premio de consuelo para aquellas personas que están en política y son removidas de un cargo o pierden una elección como es el caso de la subsecretaria que acaba de ser nombrada”, apuntó Olivera.

“La verdad es que me parece una vergüenza que este gobierno no haya entendido la importancia que tiene el deporte, o sea, no aprendieron nada de los juegos panamericanos, para panamericanos y tampoco de los juegos olímpicos, cuando tuvieron dos años para aprender aunque sea un poquitito sobre el deporte, la actividad física, el deporte de alto rendimiento, el deporte de proyección”, reclamó Olivera.

“En Chile tenemos personas capacitadas que han vivido desde adentro lo que es el deporte. Tenemos entrenadores, tenemos tres destacados deportistas que perfectamente podrían estar ahí y siendo un aporte para el deporte, pero no, lamentablemente esto se transforma en el premio de consuelo, en el pago que te deja haber perdido una elección a una alcaldía”, agregó.

“Entonces, la verdad a mí me da mucha pena y me da vergüenza, que este gobierno no haya entendido en estos dos años en donde pudo vivir la experiencia de grandes mega eventos deportivos lo que significa el deporte de proyección, de formación, de alto rendimiento, sino que seguimos en este mismo juego que durante la historia de nuestro país hemos visto como se maneja el deporte, entonces siempre quedamos en el patio trasero”, cerró.