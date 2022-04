El tenista serbio número uno del Ranking ATP, Novak Djokovic no pudo este domingo en la final del ATP del Belgrado y cayó ante Andrey Rublev (8°) en tres sets (2-6, 7-6 y 6-0).

El exceso de cansancio del serbio quedó demostrado en la última manga donde el ruso logró imponerse por 6-0, un resultado poco frecuente para el número uno del mundo.

Las alertas se levantarían una vez terminado el encuentro cuando Nole enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, revelando que sufre una extraña enfermedad.

“Nunca me había pasado -cansancio extremo-, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en temas de salud”, explicó en primera instancia el multicampeón de Grand Slams.

Asimismo, descartó que se trate de COVID-19 y se negó a entregar mayores detalles al respecto. “No se trata de coronavirus, no tiene nada que ver con eso y no quiero dar más detalles, pero es algo que afecta mi metabolismo y mi cuerpo. Al parecer la recuperación está durando más de lo que esperaba”, puntualizó.

Pese a sus intentos por evadir referirse al tema, tras una serie de preguntas, el serbio volvió a abordar la enfermedad y cómo le afecto en cacha. “Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y entonces comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, concluyó.