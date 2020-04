Deportes Temuco decidió acogerse a la ley de protección del empleo, promulgada hace una semana a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, esta decisión -que implica rebajar un 30% las remuneraciones de marzo- generó la molestia en los jugadores, dando pie a un polémico cruce de declaraciones, que finalmente derivó en una negociación con el club presidido por Marcelo Salas.

“Nuestra institución ha determinado acogerse a las disposiciones de la ley, con la finalidad de obtener estabilidad institucional y laboral para nuestros trabajadores“, fue lo que anunció el equipo a través de un comunicado.

Pero los futbolistas no quedaron contentos. El capitán, José Luis Gamonal, dijo a El Mercurio que “Marcelo Salas fue jugador, también peleó por sus derechos. Nosotros no tenemos su carrera exitosa, no ‘aseguramos generaciones’ y tendría que saber que cada dinero que se descuenta, duele. Quién mejor que él podría entender esto, porque cuando empezó no ganaba grandes cantidades, y los suelos que se pagan en la B no son altos”.

En tanto, uno de los referentes del equipo, Cristián Canío, reclamó por los días trabajados desde su hogar: “Hay que ver el tema del Sindicato (Sifup), porque esos días que entrenamos en la casa no los están reconociendo. Muchos compañeros mandaron videos y los subieron a la página del club y después, por orden de los dueños, los bajaron”.

Luego, en un video difundido por el Sifup, varios integrantes del plantel demostraron su molestia.“El plantel expresa su profundo repudio a la decisión de Deportes Temuco, medida autoritaria e intransigente, alejada del diálogo y permanente disposición del plantel por encontrar una alternativa distinta”, señalaron.

Por su lado, Deportes Temuco arremetió y emitió otro comunicado para defenderse: “No es un acto arbitrario ni antojadizo, ni mucho menos ilegal. No deja de llamar la atención: siempre se ha reclamado y exigido que los clubes deben actuar en el marco de la legalidad laboral, y hoy que estamos precisamente en aquello, se nos critica y enjuicia”.

Finalmente, tras agitados días en La Araucanía, parece estar llegando cierta tranquilidad. La dirigencia cedió y actualmente está negociando con los jugadores. Así lo confirmó el propio José Luis Gamonal a CNN Chile. “Tuvimos un acercamiento con los dueños del club. Esperemos que eso sirva para enfrentar esta crisis como hay que enfrentarla. Esperamos respuesta durante esta semana para seguir avanzando en lo que todos los jugadores del club queremos, que es estar tranquilos”, dijo.