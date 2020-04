VIDEO RELACIONADO – Zalo Reyes tiene miedo a morir (04:32)

Johnny Herrera, actual guardameta de Everton, ofreció una entrevista a La Tercera en la que reveló detalles de la muerte de su madre, Glady Muñoz, a causa del coronavirus.

“Mi mamá quería seguir viviendo, no quería morirse. Y te puedo asegurar que la peleó hasta el final. Quería seguir viendo crecer a Bruno, mi hijo. Quería seguir escuchando el ‘abuela Laly’, como le decía Brunito. Estoy triste, intentando llenar el vacío. Quedó pendiente el abrazo”, lamentó el campeón de América.

Asimismo, por experiencia propia, llamó a los chilenos a que tomen conciencia con esta pandemia: “La gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus”.

También develó cómo se enteró del estado de su madre: “Estaba viendo una serie en la casa en Viña. Mi celular lo tenía en modo avión porque no falta el desubicado que llama tarde. Justo me caen todas las llamadas de mis parientes del sur. Llamé de vuelta y mi sobrina me dijo que mi mamá estaba grave. El doctor le dijo que tenía un 1% de sobrevivir”.

El ex Universidad de Chile se mantendrá confinado luego de su viaje a Temuco, lugar donde vivía su madre: “Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temuco. Y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie. Esto está empezando en Chile. De acá a cuando pase el invierno será duro, será difícil”.

Sobre la personalidad de su progenitora y su relación con ella, contó: “fue mamá soltera y echó a mi papá de la casa cuando yo era chico. Eso antes no se hacía, imagínate hacer eso hace 30 años. Se las bancó sola para sacar adelante a la familia. Me saco el sombrero y lo haré siempre por ella. Se sacó la cresta por nosotros”.

“Me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar. Era una tradición pasar todos los años la Navidad con ella y la familia de Julio, mi hermano. Nos íbamos todos a la casa de mi mamá en el sur”, finalizó.