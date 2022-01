El Blackburn Rovers del chileno-británico Ben Brereton no pudo en su debut por la FA Cup y se quedó tempranamente en el camino tras ser derrotado en los descuentos por el Wigan en el DW Stadium.

El equipo contó con la participación de Brereton desde la partida, pero el ariete no pudo marcar ningún tanto que ayudara a su equipo en el encuentro.

La apertura de la cuenta fue precisamente para el equipo del condado de Lancashire recién al minuto 49, gracias a un disparo del alemán Reda Khadra, tras una primera parte que terminó sin daño para ambas escuadras.

Pero el Wigan no se quedó atrás tras el impacto de la anotación y logró dar vuelta el marcador adverso menos de 15 minutos.

Lee también: Vidal es castigado por tres fechas tras roja ante Ecuador y Chile jugará sin público por mal comportamiento de hinchas

Primero fue la conquista de Max Power a los 61′ y luego hizo lo propio el inglés Jack Whatmough a los 73′, que logró conectar un pase y meter un cabezazo que dejó sin opciones al guardameta rival.

Cuando parecía que el tablero se mantendría 2-1 en favor del Wigan llegó una jugada que le permitió al Blackburn seguir soñando con la clasificación, tras un disparo del español Daniel Ayala, que puso el marcador en tablas a solo dos minutos del término del tiempo reglamentario.

Sin embargo el Wigan tenía algo más que decir y vaya que lo expresó bien. Fue mediante un tremendo golazo de Thelo Aasgaard, un joven de a penas 19 años, que el equipo situado en el Gran Manchester logró hacerse del triunfo y la calsifación que le permite seguir en carrera en uno de los torneos más vistosos de Inglaterra.

⏱️ Full-time: #wafc 3-2 #Rovers

The referee brings an action-packed second-half to a close as #Rovers are knocked out of the @EmiratesFACup.#WIGvROV | 🔵⚪️ pic.twitter.com/7tRWo1s76w

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 8, 2022