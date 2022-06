Costa Rica clasificó a su sexto Mundial de fútbol tras vencer 1-0 a Nueva Zelandia en el repechaje. El equipo tico consiguió el último cupo a Qatar 2022 y sumó otro aporte latinoamericano a la Copa del Mundo. Es el cuarto clasificado de la Concacaf.

Joel Campbell, jugador de los Rayados de Monterrey e ídolo del equipo, anotó a los 3 minutos de juego, mientras que Nueva Zelandia tuvo una anotación anulada por el VAR en el minuto 39 por falta previa al gol.

Lee también: Serena Williams vuelve a las canchas luego de un año: Eastbourne y Wimbledon serán sus próximos torneos

Costa Rica jugará en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón, en el que quizás es el grupo de la muerte del Mundial.

Cabe recordar, que está será su sexta clasificación a un Mundial, y tercera consecutiva. El país centroamericano participó por primera vez en una Copa del Mundo en Italia 1990, en el que clasificó a octavos de final y fue eliminado por Checoslovaquia.

Luego clasificó a Corea del Sur y Japón 2002. Fue eliminado en fase de grupos, quedó tercero detrás de Brasil y Turquía. En Alemania 2006 fue último, sin puntos, en el grupo en el que clasificaron Alemania y Ecuador.

Lee también: US Open se pronuncia: Tenistas rusos y bielorrusos podrán jugar, pero con bandera neutral

Luego, volvió al Mundial en Brasil 2014, su mejor participación hasta ahora. Fue líder en un grupo muy difícil: Uruguay fue segundo e Italia e Inglaterra fueron eliminados. En octavos venció a Grecia en penaltis y salió en cuartos de final al perder en penales frente a Países Bajos.

Mientras que en Rusia 2018 Costa Rica volvió a quedar en el grupo de Brasil, y fue último con un punto detrás de los brasileños, Suiza y Serbia.

Ahora busca mejorar esa participación histórica después de ocho años. Del mítico equipo de 2014 siguen en el seleccionado los mencionados Navas y Campbell, además Óscar Duarte y Celso Borges.

𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑 𝒊𝒔 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 📞 @fedefutbolcrc have secured the final spot at #Qatar2022! 🤩 pic.twitter.com/5rWKNEpkyK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022