(TNT Sports) – La selección nacional debutó este lunes en la Copa América Femenina, tras tener libre en la primera fecha. En su estreno enfrentó a Paraguay en Cali y, pese a luchar, cayó 3-2.

Los primeros minutos fueron los más difíciles, pues el combinado nacional estaba desorientado y pareció que las tres bajas por COVID-19 se hicieron notar. Rebeca Fernández (2′), quien milita en Universidad de Chile, cabeceó en el área chica y marcó el primero.

Sólo diez minutos después, la Albirroja volvió a golpear. Jessica Martínez (12′) regateó a Christiane Endler y puso el segundo en menos de un cuarto de hora.

Sin embargo, Daniela Pardo (36′) marcó el descuento con el que parecía que la Roja se metía en el partido.

Pese a la incansable lucha de la selección chilena, Fabiola Sandoval (quien estuvo en Colo Colo durante 2020) anotó el tercer gol guaraní y puso el 3-1. El combinado nacional no dejó de batallar y tuvo un nuevo descuento, Yenny Acuña (90’+2′) clavó un buen remate cruzado para el 3-2 final.

Con este resultado, el combinado nacional tendrá que luchar en las tres fechas restantes ante Ecuador, Bolivia y el local Colombia. Y el próximo partido de Chile será ante su par ecuatoriana este jueves a las 20 horas.

Un triunfo empieza a ser vital, pues sólo las dos primeras selecciones de cada grupo avanzan a la próxima ronda de la cita continental.