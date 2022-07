(CNN) –El ex jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone se enfrenta a cargos de fraude por no haber declarado activos en el extranjero por valor de más de US$ 476 millones, según informó este lunes la fiscalía británica en un comunicado.

La fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS, por sus siglas en inglés) explicó que “ha revisado un archivo de pruebas de la HMRC y ha autorizado una acusación contra Bernard Ecclestone de fraude por falsa representación con respecto a su falta de declaración a la HMRC de la existencia de activos mantenidos en el extranjero que se cree que tienen un valor superior a 400 millones de libras“.

El director del Servicio de Investigación de Fraudes de la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC), Simon York, afirmó que “esto es el resultado de una investigación penal compleja y de ámbito mundial llevada a cabo por el Servicio de Investigación de Fraudes de HMRC”.

La acusación penal se refiere a las obligaciones fiscales previstas derivadas de más de 400 millones de libras esterlinas de activos en el extranjero que se ocultaron a la HMRC.

La primera vista de este caso tendrá lugar el 22 de agosto a las 10 de la mañana (5am ET) en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres.