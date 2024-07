Conmebol abrirá expediente por hechos de violencia registrados en partido de Colombia y Uruguay en la Copa América 2024

Debido a los graves hechos de violencia registrados en la semifinal de la Copa América 2024 en el partido entre Colombia y Uruguay, la Conmebol ha decidido abrir un expediente para identificar a los responsables de este hecho.

Tras el pitazo final, el partido trascendió el terreno de juego y se trasladó a las gradas, dejando una sombra sobre la celebración de los cafeteros, quienes se clasificaron a la final.

A pesar de la euforia por el triunfo, una de las imágenes más desalentadoras del encuentro fue cuando un grupo de hinchas colombianos aparentemente agredió a familiares de los jugadores uruguayos que presenciaban la anhelada semifinal desde las gradas.

En las imágenes se pudo ver cómo los jugadores se enfrascaron en una verdadera gresca en el estadio.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

— Kyle Bonn (@the_bonnfire) July 11, 2024