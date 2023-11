La Comisión de Género de Santiago Wanderers se desmarcó hoy de los dichos del presidente del club y exmandamás de la ANFP, Reinaldo Sánchez, sobre un reciente caso de VIF que acabó con el futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson en prisión preventiva.

En conversación con Sentimiento Popular, el dirigente nacional le bajó el perfil al femicidio frustrado del jugador contra su expareja, Camila Sepúlveda.

“Lo que pasa es que ahora las leyes protegen a las mujeres, los hombres están sonados. No sé si haya sido una gran cosa, pero ahora por cualquier cosa se va a Tribunales (…). Son cabros jóvenes, a lo mejor le tocó una mujer muy jodida“, manifestó Sánchez.

¿Qué dice el comunicado?

El escrito parte condenando con énfasis que “la persona a cargo de la administración de nuestro club relativice los hechos de violencia ejercidos por el jugador Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva por feminicidio frustrado”.

También hace hincapié en la preocupación que les genera que “alguien que debe proteger la integridad de las jugadoras, socias e hinchas del club, ponga en duda el relato de una mujer víctima de violencia de género“.

“Dejamos en claro que este tipo de declaración no representa los valores de Santiago Wanderers de Valparaíso. Las declaraciones de Reinaldo Sánchez perpetúan un clima de violencia del cual el fútbol chileno no está ajeno. Consideramos que es responsabilidad de todas las personas que formamos parte de la comunidad futbolera visibilizarlo, no permitirlo y evitar que la violencia quede impune“, agrega.

El documento cierra con la declaración de que “como hinchas, socias y feministas” no permitirán que una persona con antecedentes de violencia de género sea parte del club.

