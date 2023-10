“11 minutos” y “robo” se hicieron rápidamente trending topic tras la inesperada remontada de Colo Colo en los últimos minutos del Clásico contra Universidad Católica.

Los albos y los cruzados sellaron la fecha 25 del Campeonato Nacional por 2-1, con goles de Alexander Aravena (55′), Leandro Benegas (95′) y Damián Pizarro (101′). Los tantos del Cacique llegaron recién durante los minutos de tiempo agregado impuestos por el árbitro.

El agónico triunfo rescatado por Colo Colo en Macul desató la algarabía de sus hinchas y el enojo de sus contrincantes.

Revisa a continuación los memes y reacciones:

Robo monumental. Penal no cobrado, doble amarilla para Opazo que no quiso cobrar, más 11 minutos de tiempo adicional. Bueno, Colo Colo tiene que ser campeón y no Cobresal. #LosCruzados

— Periodista Cruzado (@ReporterCruzado) October 1, 2023