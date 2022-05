(CNN) —La adolescente china Zheng Qinwen sufrió cólicos menstruales cuando perdió ante la polaca Iga Swiatek en la cuarta ronda del Abierto de Francia después de ganarle un set a la tenista número uno del mundo.

Zheng, de 19 años, parecía encaminada a dar una gran sorpresa antes de que Swiatek tomara el control para ganar 6-7 (5), 6-0, 6-2 dándole su victoria número 32 consecutiva.

La deportista dijo que no tuvo dolor durante el set de apertura, pero luego debió tomar un descanso médico. Le masajearon la espalda en la cancha antes de ir al vestuario y regresó con el muslo derecho vendado.

“Sí, la pierna también fue dura. Eso en comparación con el estómago fue fácil. No podía jugar al tenis, mi estómago me dolía demasiado“, señaló Zheng, en el puesto 74 del mundo, a los periodistas.

Zheng disappointed, couldn’t fight through stomach cramps as the match progressed. “I just tried to play my tennis, I didn't feel pain in stomach in the 1st set. So I'm able to really get there and to say, 'Come on,' to have the good attitude and to have some blood in the match." pic.twitter.com/UXO5MvI8sn

— WTA Insider (@WTA_insider) May 30, 2022