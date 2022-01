Luego de la derrota ante Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el director técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Martín Lasarte, dijo que Claudio Bravo no jugaría en la siguiente fecha contra Bolivia debido a la lesión muscular que presentó en el partido.

Durante el encuentro, que comenzó a las 21:15 horas de este jueves, el portero de la Roja solicitó el cambio debido a un malestar que le impedía realizar su trabajo contra los trasandinos. De hecho, Lautaro Martínez aprovechó la inquietud para anotar el 2-1.

Finalmente, Bravo fue reemplazado por el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés.

Lee también: La Roja no pudo de local ante Argentina y complica su camino a Qatar

Tras el encuentro, se le consultó a Lasarte sobre la lesión de Bravo. “Conociendo a Claudio, la circunstancia que se dio se debe tratar de una lesión que le impedirá competir el próximo partido. Y las eliminatorias generan estas cosas, a veces ausencias por lesión o suspensión”, respondió.

Posteriormente, se le preguntó por qué hubo tardanza en el cambio de Bravo, ante lo cual reconoció que “se demoró lo que entendimos. No tenía claro qué ocurría hasta que alguien me comentó que había avisado que tenía un dolor grande. Me moví de mi lugar para hablarlo con él y me hizo el gesto de que había que cambiar. Y ahí todo lo que tardamos en preparar a Brayan y que entrara”.