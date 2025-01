Claudio Aquino comparte sus primeras palabras con la 10 en Colo Colo: “Bienvenida sea la presión”

El mediocampista argentino fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Colo Colo presentó oficialmente este jueves a su flamante refuerzo, el argentino Claudio Aquino, en el Estadio Monumental.

“Estoy muy contento de estar acá y vestir esta camiseta. Ojalá tengamos un buen año y podamos ser felices todos. Es un club hermoso, desde que llegué me trataron muy bien“, expresó Aquino en sus primeras palabras como jugador del Cacique.

Aquino, el primer y hasta ahora único refuerzo de Colo Colo para la temporada 2025, se mostró confiado y dispuesto a asumir los desafíos que implica ser parte del equipo más exitoso de Chile. “Me gustan los desafíos y ser competitivo. Bienvenida sea la presión, estoy acostumbrado a eso. Estoy tranquilo. Me están demostrando un cariño muy grande, espero devolverlo en la cancha“, señaló.

Lee también: El retorno del “pitbull”: Universidad Católica confirma el regreso de Gary Medel tras 16 años

El mediocampista también destacó su motivación por pelear en lo alto de la tabla: “Colo Colo siempre merece estar peleando arriba, te exige eso. Vine por ese desafío. Soy un jugador competitivo y me gusta pelear cosas importantes”.

Respecto a la dorsal 10, Aquino admitió que no es habitual para él, pero lo asume con compromiso. “El 10 es un número que no utilizo mucho. Aníbal quería que use este número y no hay problema. Mi posición habitual es de enganche, ayudaré donde el profe sienta que soy útil“, aclaró.

Además, el jugador valoró compartir equipo con referentes del fútbol chileno como Arturo Vidal y Mauricio Isla, y destacó el rol del entrenador Jorge Almirón en su llegada: “Lo conozco hace tiempo. Hablé con él y me quería acá“.

Aquino llega a Colo Colo en un momento crucial, con la misión de aportar su talento y liderazgo en busca de títulos para la institución. “Desde un principio querían que venga y ahora tengo que demostrar en cancha. Quiero pelear cosas importantes con este club“, concluyó el argentino.

Con su presentación, los hinchas del Popular renuevan sus esperanzas en lo que promete ser un año de grandes desafíos y emociones en el Monumental.