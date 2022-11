El capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, no pudo ocupar el brazalete arcoíris One Love, con el que el país pretendía protestar contra las injusticias que se viven en Qatar, luego de una serie de advertencias de la FIFA y tras la declaración pública a la que se sumaron una serie de equipos.

Aún así, el inglés salió a la cancha con una cita negra con la frase: “No más discriminación”. Hasta el momento, ni la FIFA ni la selección inglesa se han pronunciado al respecto.

¿Qué pasó con One Love?

Las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza comunicaron que “la FIFA ha dejado muy claro que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes usan los brazaletes en el campo de juego. Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones”.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, creemos que no tiene precedentes. Le escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de utilizar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, ​​y no obtuvimos respuesta”, indicaron en el comunicado público.

En esa línea, enfatizaron en que las selecciones no pueden exponer a sus jugadores a sufrir sanciones deportivas, las cuales podrían ir desde amonestaciones hasta la petición de abandonar el campo de juego.

¿Cuáles son los partidos de este lunes?

Este lunes debutó el encuentro Inglaterra vs. Irán (Grupo B) a 10:00 horas de Chile. En la instancia, los ingleses golearon 6-1 a los iraníes.

Estos son los horarios de los partidos que se disputarán en la presente jornada: