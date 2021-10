(Agencia UNO) – La arquera chilena Christiane Endler aparece en el listado de 20 aspirantes a quedarse con el Balón de Oro femenino, galardón que entrega la prestigiosa revista France Football.

La capitana de la Roja y hoy portera del Olympique de Lyon fue escogida como candidata para tan importante galardón, luego de ser protagonista en la temporada pasada con el París Saint-Germain, llegando a las semifinales de la Champions y coronándose campeona de la liga francesa.

Esta es la primera vez que Endler, de 30 años, se ubica como nominada al Balón de Oro y aparece como la única sudamericana.

La portera no la tendrá fácil, para quedarse con el premio ya que también están entre las candidatas la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la francesa Wendie Renard (Olympique de Lyon), las holandesas Vivianne Miedema (Arsenal) y Lieke Martens (Barcelona) y la inglesa Fran Kirby (Chelsea).

La elección del Balón de Oro se realizará el próximo 29 de noviembre en una ceremonia en París, Francia.

And the last nominees for the 2021 Women’s #BallondOr are…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White

🇨🇱 Christiane Endler

🇪🇸 Jennifer Hermoso

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fran Kirby

🇫🇷 Kadidiatou Diani pic.twitter.com/QbNJ6krP1l

— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021