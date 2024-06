Checo Pérez renueva contrato con Red Bull hasta el 2026: “Estoy contento de quedarme”

Luego de meses de incertidumbre, este martes Red Bull Racing finalmente confirmó que Sergio “Checo” Pérez seguirá en la escudería al menos hasta 2026.

“Nos complace anunciar que Checo ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual“, señalaron desde la escudería austríaca en sus redes sociales.

“Desde que se unió al equipo a finales de 2020, Checo ha disfrutado de sus temporadas más exitosas en la Fórmula 1, terminando la temporada 2023 en segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, la primera vez que el equipo logró un doblete”, agregaron en un comunicado.

