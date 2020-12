La ministra del Deporte, Cecilia Pérez se refirió a la veintena de partidos del fútbol chileno que han tenido que ser suspendidos debido al aumento de contagios por coronavirus.

Durante esta jornada la Comisión Médica de la ANFP recomendó la postergación de dos duelos de Ñublense, debido a casos activos de la enfermedad en su plantel, por lo que su reprogramación será anunciada próximamente.

De esta manera, el líder del ascenso sumará dos duelos más a su lista de encuentros pendientes.

En ese sentido, la secretaria de Estado criticó a algunos clubes que no han respetado las medidas sanitarias, lo que ha derivado en brotes de coronavirus y posteriores suspensiones de partidos.

“Costó mucho (…) sacar adelante los protocolos que permitieran la vuelta a los entrenamientos de los clubes de fútbol profesional y posteriormente a la competencia”, expresó, agregando que “cuando existen excepciones, a mí me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos. Porque nunca y es imposible asegurar en esta pandemia, aún cuando se cumplan protocolos nadie se va a contagiar, eso es imposible”.

“Pero sí, lo que es posible, es respetar los protocolos que se han trabajado con las autoridades competentes, respetar el permiso que se les dio en conjunto con nuestros deportistas de alto rendimiento para volver a entrenar incluso en cuarentena”, insistió.

Lee también: Deportes Antofagasta informa de un caso COVID-19 positivo

Además, la autoridad apuntó directamente a los clubes de Colo Colo, Deportes Antofagasta, Deportes Valdivia y Unión La Calera por violar los protocolos en los cuales han trabajado.

“Cuando uno ve, y es cosa de mirar hacia atrás, Colo Colo con Antofagasta, incumplimiento de protocolos, hoy día sancionados por sumario sanitario por la Seremi de la Región Metropolitana. Cuando uno ve Deportes Valdivia, que no crearon la trazabilidad en su minuto para establecer los contactos estrechos por un caso de COVID y terminaron teniendo en cuarentena no solamente a su club, sino que también a un club del norte. Y también lo que ha pasado en esta región, con Unión La Calera. Esas son las excepciones”, aseveró.

“A mí lo que no me gusta es que se traten de pasar de listos, porque esa excepción, finalmente, termina manchando todo un proceso que se ha hecho en forma exitosa. Si existen suspensiones, como sucedieron la semana pasada y ahora, es porque la Comisión Médica está haciendo lo correcto, justamente para evitar brotes en términos de la trazabilidad de los contactos. Si hay que retroceder en el campeonato, es una determinación del Ministerio de Salud, porque nosotros siempre vamos a estar de acuerdo cuando el Ministerio de Salud señale que tiene que haber una suspensión o una no suspensión por proteger lo que es más importante hoy en día, que es la salud de nuestros deportistas”, zanjó.