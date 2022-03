La selección de Canadá ha sellado su billete para el Mundial de Qatar 2022 después de golear a Jamaica (4-0) en la decimotercera jornada de la tercera ronda de las eliminatorias de la CONCACAF, y estará en una cita mundialista por primera vez después de 36 años de ausencia.

Desde México 1986, el combinado norteamericano no pisaba una fase final de un Mundial, y este año podrá disputarla por segunda vez, tras su victoria en el BMO Field de Toronto gracias a los goles de Cyle Larin, Tajon Buchanan, Junior Hoilett y en propia puerta de Adrián Mariappa.

Ya en el minuto 13, Larin aprovechó un pase de Stephen Eustaquio para superar al guardameta jamaicano Andre Blake y poner el 1-0, y Buchanan, justo antes del descanso, incrementó la cuenta al recoger un balón en el área.

Hoilett se unió a la fiesta con otro tanto en el minuto 82 y Mariappa cerró la cuenta con un gol en propia meta en el 88 antes de que estallara la celebración en Toronto.

Por su parte, en el Exploria Stadium de Orlando, un hat-trick del delantero del Chelsea, Christian Pulisic, guió a Estados Unidos ante Panamá (5-1); la selección norteamericana, virtualmente clasificada por diferencia de goles, podría asegurar su pase para la Copa del Mundo en Costa Rica este miércoles, el mismo día en el que México buscará su billete ante El Salvador.

Al combinado mexicano le bastaría un empate ante el cuadro salvadoreño después de vencer con un solitario gol de Edson Álvarez a Honduras (0-1), mientras que Costa Rica también mantiene las esperanzas después de superar a El Salvador (1-2) con tantos de Anthony Contreras y Joel Campbell.

WE ARE CANADA! 🍁 WE ARE GOING TO QATAR!#CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/j6hZYGETak

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 27, 2022