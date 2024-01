La Cámara de Diputadas y Diputados conformó la Comisión Especial Investigadora por la acusación de una violación grupal por parte de jugadores juveniles del club de fútbol Cobreloa contra una joven. Hecho que habría ocurrido el 16 de septiembre de 2021.

La instancia, que es impulsada por la diputada del Partido Comunista (PC) Marisela Santibáñez y el parlamentario independiente por el Frente Amplio, Andrés Giordano, logró iniciarse a dos meses del anuncio.

“Esto no puede pasar desapercibido para nadie. Llevamos dos años de silencio absoluto y escondido debajo de la alfombra. Yo la verdad es que me impresiono cuando hay gente que cree que el fútbol puede pasar por encima de la ley”, señaló la diputada Santibáñez.

“Debemos por primera vez hacer un barrido real en el fútbol chileno. Ocho jugadores violaron a una joven en dependencias de la Casa Naranja. ¿Quiénes son los que forman a estos cadetes? ¿Quiénes son los dirigentes que permiten y se silencian ante un acto tan brutal como una violación?“, agregó.

La denuncia de violación grupal que enloda a Cobreloa

Canal 13 conversó con la víctima del caso, quien denunció el hecho al día siguiente de haber ocurrido, es decir el 17 de diciembre de 2021.

De acuerdo a su relato, la violación se produjo en el contexto de una fiesta. Hecho que involucró al menos a ocho jóvenes.

“Yo fui con uno al baño y cuando llegué me encuentro con que habían dos personas más. Ahí intento salir del baño y me toman de los brazos y me llevan a una pieza, donde habían más personas (…) Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo“, dijo.

“Me pegaron cachetadas, me ahorcaron con un cinturón, me pegaron con ese mismo cinturón, eran bastante violentos”, agregó.

La joven logró hacer la denuncia y se sometió a los peritajes de rigor para las víctimas de agresión sexual, que arrojó un informe que asegura que tenía “signos físicos sugerentes de violencia sexual“.

“Las doctoras me decían que tenía que estar tranquila, que tenía todos los signos de que me habían abusado. Me revisaron entera, me sacaron fotos”, señaló.

Sin embargo, contó que cuando realizó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Calama, los mismos funcionarios la hicieron desistir. Incluso aseguró que le llevaron una declaración a su casa para que la firmara y desistiera de la acción.

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aseguran que recién tuvieron conocimiento del caso en enero de 2023. Sin embargo, la mujer que denunció el hecho, quien es madre de un excadete de Cobreloa, asegura que ella misma hizo la denuncia ante el organismo en enero de 2022.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia contra una mujer, puedes llamar al Fono Orientación 1455 para recibir información y apoyo al respecto.

Esta línea es gratuita y atiende las 24 horas, los 7 días de la semana.