Las federaciones de Chile, Ecuador y Perú se darán cita en la sede de la FIFA en Suiza, a propósito de la denuncia que presentó Federación de Fútbol nacional por el presunto cambio de nacional de Byron Castillo.

En ese contexto, el abogado del seleccionado ecuatoriano, Andrés Holguín, confirmó que su representado no declarará ante el ente rector del fútbol mundial.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena”, declaró el Holguín en Radioactiva de Guayaquil.

A su vez, Holguín advirtió que “no prestaré a mi cliente para otro show mediático de Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente”.

“Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso sí, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni siquiera estaré yo. No procede”, continuó diciendo el representante local de Castillo.

Por último, abordó posibles escenarios ante un fallo poco favorable y expresó que “no veo que la FIFA logre poner a Chile en el puesto de Ecuador, tiene que subir Perú, que tendría que ir directamente al Mundial. Colombia pasaría al repechaje, pero ¿y los australianos tendrían que jugar de nuevo? Si ya le ganaron a Perú”.

“Ya tienes armado a los grupos donde está Ecuador, y los tres equipos van a decir que están preparados para jugar ante Ecuador, no con Perú y en el grupo donde está Australia van a decir ahora tengo que esperar un repechaje para ver si entra Colombia. No veo que allá ese tipo de decisión tan abrupta”, concluyó.