El partido de los amores del presidente Gabriel Boric atraviesa una mala racha: la Universidad Católica lleva tres derrotas consecutivas.

“El último partido con Everton fue un desastre, con una expulsión muy cuestionable”, comentó el presidente en conversación con las radios de Ibero Americana Radio Chile.

El mandatario afirmó que “me han preguntado, ‘¿a qué estás dispuesto renunciar?’ Y espero no renunciar a ver los partidos de la Cato, me gustaría poder ir al estadio”.

Consultado por el desempeño de su equipo favorito, dijo: “¿Quién soy yo para darle consejos (al DT, Cristian Paulucci)? Pero si ya nos pillaron el diseño, yo creo hay que innovar un poquito”.

“Esto de tres centrales hay que reevaluarlo, hay que innovar, siempre estar dispuesto a cambiar”, sugirió el presidente.

Por otro lado, también confesó que no le gusta el festival Lollapalooza: “Nunca me ha gustado en particular, pero me alegra mucho que se realice”.

“Le hemos dicho a los trabajadores y trabajadoras de la cultura que van a contar con todo nuestro apoyo para que los espectáculos puedan volver”, comentó.

Finalmente, reveló que “me encantaría ir a Metallica, pero lo veo complicado”.