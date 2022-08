El 31 de agosto de este año, el mundo de la NBA se remeció ante la muerte de la leyenda de los Boston Celtics, Bill Russell.

Por ello, el dorsal número 6 del legendario ganador de 11 anillos de la NBA y primer entrenador afroamericano de la liga será retirado de todas las franquicias, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en tener aquel homenaje. Así lo confirmó el experto de la liga de The Atlethic, Shams Charania, en su cuenta de Twitter.

The NBA will retire the No. 6 league-wide honoring the late, legendary player and activist Bill Russell.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2022