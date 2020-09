Si se pensaba que la continuidad de Lionel Messi daría un respiro a la dirigencia que encabeza José María Bartomeu, la realidad parece indicar otra cosa. La disidencia, que se unió de manera inédita en la moción de censura, siguió adelante con el proceso y este jueves cumplieron un nuevo hito. Presentar las firmas para poder llamar a una asamblea extraordinaria en la que se discuta su salida inmediata.

Una noticia que fue celebraba por los precandidatos a la presidencia del Barcelona. “Damos las gracias a los grupos impulsores de la moción de censura y a los socios y socias que han protagonizado una movilización sin precedentes en defensa del derecho democrático a ser escuchados”escribió Victor Font en Twitter. “Haremos historia!”, agregó Jordí Farre, mientras que Luis Fernández-Alá señaló que “los resultados son muy buenos y estamos muy contentos”.

Lee también: Forbes: Messi lidera el top ten de los futbolistas mejores pagados del 2020

Las firmas con acento chileno

“Parte muy importante de eso fue el pasee gol que nos dio Messi”, señala María Inés Fernández, chilena, socia del Barcelona e integrante del Cor Blaugrana, grupo que inició en junio la idea de la moción de censura en julio. “Puede sonar una estupidez, pero de alguna forma trabajamos junto con él”, dice Fernández en alusión a la polémica del Burofax y la entrevista que dio cuando confirmó su continuidad.

Ahí el astro argentino no escatimó en críticas contra la junta que encabeza Bartomeu. “Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas (…)el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, señaló el 10 en la conversación con Goal, en lo que resultó un acelerante en medio de la crisis del club.

Lee también: Niño chileno de 10 años fue reclutado por el Barcelona

Si bien la campaña tuvo su corazón en Cataluña, rápidamente se extendió por el mundo gracias a las redes sociales. Y así fue como socios y voluntarios empezaron a conectarse desde otros lugares para sumarse a la iniciativa. Primero en ciudades europeas y luego en otros continentes.

“Se empezaron a hacer envíos. Y poder enviar la firma de 5 socios chilenos, que firmamos todos en un par de horas, el 11 de septiembre, fue la culminación de un proceso mundial. Estando tan lejos lo siento propio igual, y siento un tremendo orgullo estar en el medio de un proceso histórico, que le va a cambiar la cara al Club”, señaló María Inés.

Ahora empieza un nuevo proceso. El club tiene 10 días hábiles para verificar las firmas y luego convocar a una junta de socios para votar la moción de censura. Para aprobarse, necesita la aprobación del 66% de los cerca de 120 mil socios habilitados para sufragar.