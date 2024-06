La sorpresa de una atleta española que celebró antes de tiempo y fue superada a último momento

Laura García-Caro ya hacía gestos de celebración cuando fue alcanzada por su rival ucraniana, quien finalmente se quedó con la medalla.

La cara de la española Laura García-Caro se desfiguró cuando vio que la ucraniana Ludmila Olianovska la pasaba en la recta final de la prueba de marcha de 20 kilómetros en el Campeonato Europeo de Atletismo.

Y es que García-Caro estaba convencida de que había asegurado el tercer lugar y ya lo celebraba visiblemente cuando fue alcanzada por su competidora.

El registro de la competencia -realizada le viernes- muestra cómo la española sonreía y levantaba su puño al aire cuando quedaban apenas 5 kilómetros para llegar a la meta. Las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti ya habían alcanzado el primer y segundo lugar y parecía claro que García-Caro llegaría tercera, pero la ucraniana dio la sorpresa y la sobrepasó prácticamente en el último segundo.

“A falta de 100 metros he mirado hacia atrás y he visto que le sacaba 40 o 50, y pensaba que no me pillaba. Aun así lo seguía dando todo, pero me ha superado, y aunque iba celebrando marchaba a tope. Estoy muy decepcionada por lo que ha ocurrido, pensaba que lo tenía, pero me ha pillado”, dijo la atleta española, según consigna AS.

El bronce quedó así para Olianovska.

Mira el momento acá: