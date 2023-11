Nueva jornada del Torneo de Maestros de Turín y nueva polémica actuación de uno de sus protagonistas. Esta vez fue el joven ruso Andrey Rublev (5°) quien estuvo en el foco de las críticas luego de sufrir un insólito ataque de furia en su derrota en sets corridos contra la segunda raqueta mundial, Carlos Alcaraz, en la fase de grupos.

La derrota esfumó las posibilidades de Rublev de meterse en semifinales, pues en la primera fecha perdió contra su compatriota Daniil Medvedev (3°).

¿Qué pasó?

Luego de caer en un parejo tie break contra su rival español, el 5° del mundo partió el primer game del segundo set visiblemente frustrado.

Con el marcador en ventaja y un punto recién anotado para Alcaraz, Rublev estalló y estampó su raqueta contra el suelo.

Al presenciar el ataque de furia, uno de los comentadores de ESPN propuso irónicamente que las raquetas podrían tener airbags.

Pero ese no fue el final. Poco después, una mala recepción del ruso le dio otro punto al español que le significó el primer game del segundo set.

Rublev no pudo contener su enojo y comenzó a golpearse en una pierna con la empuñadura de la raqueta.

Revisa el video aquí.

Más polémicas

La primera raqueta mundial, Novak Djokovic, cayó sorpresivamente en la fase de grupos del torneo ante el joven italiano Jannik Sinner (4). Todo en un encuentro marcado por los constantes abucheos en contra del serbio.

A pesar de la reacción del público, “Nole” no se quedó callado. Por el contrario, se mostró desafiante con los fanáticos e hizo varios gestos cuando le caían pifias.

Cuando terminó el partido, se fue directo al túnel y alzó un dedo en señal de que sigue siendo el número uno.

Los polémicos 17 minutos de Tsitsipas

Otra polémica que empapó la fase de grupos fue el encuentro entre el danés Holger Rune (8) y Stefanos Tsitsipas (6) en cortos 17 minutos. ¿La razón? El griego abandonó por una lesión en el codo.

El público lo llenó de pifias, presumiblemente por su decisión de jugar estando visiblemente lesionado y no darle la chance a otro.

“Estoy anímicamente destrozado por no haber podido terminar el partido y siento lástima al no dejar mi puesto a un suplente que hubiera estado en condiciones de hacer algo más. Mis médicos, en las innumerables consultas que hice, me dieron luz verde para que intentara jugar y me probara a mí mismo”, expresó el 6º del ATP.