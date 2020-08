En medio de la crisis que vive el Barcelona por la dolorosa derrota ante el Bayern Munich en Champions League, y la posible salida de su ídolo Lionel Messi, el chileno Arturo Vidal salió a cuestionar la filosofía de su club.

“Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar”, dijo el volante de la selección chilena en entrevista con Daniel Habif a través de YouTube.

Lee también: De corazón verde: El claro mensaje de Claudio Bravo tras realizarse un examen médico

“El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, añadió.

Sobre la posibilidad de que el Barcelona se deshaga de los jugadores más adultos, señaló: “Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado”.

Lee también: Messi no se presentó a las pruebas de PCR y tampoco asistiría al primer entrenamiento

Por último, sobre su relación con Claudio Bravo, fue categórico: “Yo soy una persona real. Los códigos los conozco y respeto a mis compañeros. Cuando los triunfos están somos todos amigos, y cuando se pierde, se pierde la amistad y lealtad. Eso es lo que no comparto. Últimamente hemos estado en la selección, pero amigos no seremos nunca más. Pero compañeros y defender la Selección lo vamos a hacer con el máximo de nuestras fuerzas”.

“Desde que Rueda llegó lo hablamos para solucionarlo. Hice mi parte y después pasó lo que tenía que pasar y las cosas quedaron así. Como te digo, estoy al cien por ciento con la selección”, finalizó.