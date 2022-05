(Agencia Uno) – Este lunes, el argentino Ariel Holan fue presentado oficialmente como entrenador de Universidad Católica. Este es su segundo desafío en el banco cruzado tras el vivido en el 2020, donde alcanzó el tricampeonato nacional.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañado por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente deportivo, José María Buljubasich, el ex DT del León de México declaró que “estoy muy feliz de volver a la UC. Pensaba tomarme un descanso, pero me pareció que si el club estaba en una situación delicada, tenía yo que responder”.

Respecto a su objetivo a corto plazo, el estratega de 61 años señaló que “la idea es reconstituir el tejido futbolístico del equipo. Recuperar a los lesionados, y como segunda cosa, no tenemos una pretemporada, estamos cruzando el río”.

¡Bienvenido a tu casa en Chile, a #LosCruzados! 🔵⚪ Nuestro DT @arielholan_DT es presentado ante los medios de comunicación 📸📽 ¡Vamos Católica! 💪

“Los momentos difíciles requieren otras soluciones. Se debe ser más pragmático. Veremos qué ajustes hacer en el equipo (…) La UC no puede haberse olvidado de jugar al fútbol. Este que no es un momento bueno, requiere de mucho trabajo, perseverancia y convicción”, complementó.

Ya a la hora de las metas más a fondo, Holan sostuvo que “tratándose de Universidad Católica y por mi forma de ser, las aspiraciones son totales. La realidad es que estamos decimoterceros en el torneo local y con opciones matemáticas en la Copa”.

“Tenemos que recuperar el nivel de Universidad Católica, de sus últimos años, y no bajar de ahí. Lo primero es mejorar el juego del equipo en la posesión del balón y cómo prevenir los contragolpes. Cuando no tengamos el balón, trabajaremos en la presión. No vine a apagar un incendio a coro plazo, sino que un trabajo a mediano y largo plazo. La primera estación es jugar bien al fútbol”, complementó.

“Si no creyera que puedo recomponer al equipo, no hubiera venido. Estoy convencido de que podemos hacerlo, es un agradecimiento a la confianza de los directores”, sentenció.