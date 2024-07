Insólito: Morata sale cojeando tras ser golpeado por un guardia de seguridad en la celebración de España

El delantero de la selección española, Álvaro Morata, generó preocupación tras el triunfo 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 ante Francia. Una acción fortuita podría dejarlo fuera de la final.

Durante los festejos del equipo dirigido por Luis De la Fuente, en medio de una invasión de hinchas al campo de juego, un guardia de seguridad golpeó accidentalmente al atacante del Atlético de Madrid.

Según las imágenes, el miembro de seguridad resbaló al intentar detener al aficionado que ingresó para sacarse una fotografía y terminó impactando fuertemente al delantero.

Morata se levantó cojeando para la foto que los jugadores españoles se hicieron con la afición de fondo.

De acuerdo con información proporcionada por Marca, “la anécdota podría dejar sin final al hombre encargado de levantar el trofeo en caso de victoria el domingo en Berlín”.

A pesar de esto, no hay información oficial entregada por la selección española respecto al estado de salud del delantero.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. 🤦‍♂️ #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h

— Ned Ozkasim (@nedoz9) July 9, 2024