Alexis Sánchez ayer hizo algo inusual: habló por sus redes sociales y con el ánimo de aclarar temas que estaban en el aire, tras su paso y salida algo traumática del Manchester United.

En un sincero mensaje, Sánchez relató hechos que evidenciaron la falta de cohesión entre los compañeros, algo que, según él se reflejaba en el campo de juego.

“Luego del primer entrenamiento llegué a mi casa y le dije a mi familia y a mi representante: ¿no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal?”, expresó el delantero, agregando que hubo varias cosas que no le parecieron bien.

Esa fue una de sus declaraciones y, de alguna manera, le tocó la oreja a varios jugadores y ex jugadores de “Los Diablos Rojos”, como el brasileño Rafael, actual futbolista del Lyon francés quien aprovechó la oportunidad para reírse del chileno.

Lee también: Alexis sacó la voz y destruyó al Manchester United: “Al primer día quería romper el contrato”

“Tal vez vio un fantasma y se asustó, eso explica por qué juega tan mal todo el tiempo”, expresó en un comentario de Instagram.

Opinión que resulta llamativo considerando que Rafael ni siquiera compartió camarín con el chileno, ya que en 2015 dejó la institución para recalar en el Lyon, mientras que Sánchez llegó en 2018.

Ese tipo de frases fueron, precisamente, ejemplo de las críticas de Alexis en su video de ayer, donde se quejó por la ignorancia de ex futbolistas del United que criticaban su rendimiento, sin conocer la interna del club en aquel entonces.

Más allá de las burlas y resentimientos, el goleador de La Roja, según mencionó en el registro, ya dio vuelta esa página y agradeció a la organización del Manchester por haber confiado en él. Ahora, en Inter, seguramente espera revertir los malos momentos y seguir motivado con su nuevo desafío europeo.

Former Manchester United right-back Rafael is not happy with Alexis Sanchez’s comments 👀😬 pic.twitter.com/y0fzCEMOfD

— SPORTbible (@sportbible) September 4, 2020