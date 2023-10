“Las canchas de acá no están muy buenas”. Este fue el comentario de Alexis Sánchez tras el triunfo por 2-0 de Chile ante Perú por las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Las selecciones de fútbol se enfrentaron en el Estadio Monumental (Macul), en un duelo que estuvo marcado por las anotaciones de Diego Valdés y Marcelino Núñez.

¿Qué dijo Alexis?

Al término del encuentro, Alexis Sánchez dijo que, como conjunto, tuvieron muchas ocasiones: “Estoy contento por la entrega de todos. Era importante ganar, lo pudimos hacer con Colombia, pero hoy se dio un partido ante un rival difícil y ganamos”.

El delantero del Inter de Milán también sostuvo que, en la Roja, “hay gran potencial, tienen que creer y ayudarlos“.

“Está difícil, las eliminatorias siempre son difíciles. Toca correr, como siempre, y hay jóvenes que tienen muchas ganas. Hay que seguir creciendo como equipo y como selección”, agregó.

Sin embargo, Sánchez también manifestó inquietudes por su desempeño, el que tuvo como condicionante el estado de la cancha, según afirmó.

“Ellos estaban muy atrás, la cancha no me favorecía, pero estoy tranquilo. Estamos entrenando bien, haciendo las cosas bien y eso se vio reflejado. El primer tiempo, fácil pudimos hacer dos goles”, expresó.

Respecto a su falta de protagonismo en el duelo, el tocopillano dijo que se sentía bien: “Están acostumbrados a verme frente al arco, pero el que entiende de fútbol sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada es difícil como 9. Es importante saber jugar ahí”.

“Me gusta jugar de frente, pero en Italia la cancha es mucho más grande, más lindas, y las de acá no están muy buenas. Me gusta jugar más de frente, este un rol en el que me toca ayudar a los de atrás, como le digo a Valdés, para que aproveche los espacios que le dejo”, sentenció.