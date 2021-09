El seleccionado nacional, Ben Brereton, ha permanecido por semanas en la conversación futbolística a raíz de su fallido retorno a La Roja, debido a la pandemia de COVID-19.

El chileno-británico no pudo estar en la recuente triple flecha en la que La Roja logró rescatar un solitario punto de nueve posibles para la clasificación a Qatar 2022, por lo que las reuniones entre la ANFP y el Blackburn Rovers FC para contar con Big Ben en la próxima convocatoria de octubre no han cesado.

Y tras negociaciones, que pasaron por altos y bajos, el club inglés hizo un anuncio que ilusiona.

“El gerente Tony Mowbray dice que Rovers ha llegado a un acuerdo con la FA chilena para que Ben Brereton esté disponible tanto para el club como para el país en el futuro”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Lee también: Daniil Mevdedev se quedó con el US Open en tres sets y dejó a Novak Djokovic sin histórico Grand Slam

Además de explicar que Brereton “se habría visto obligado a pasar 10 días en un hotel de cuarentena a su regreso al Reino Unido si hubiera viajado a Sudamérica para los partidos (pasados)“, el club señaló que “hemos dicho que Ben puede ir a la próxima ventana internacional”.

No obstante, el club sostiene que están de acuerdo con Chile “en que puede jugar los dos primeros juegos“, es decir, contra Perú (6 de octubre) y Paraguay (9 de octubre), lo que lo dejaría fuera del siguiente encuentro contra Venezuela (14 de octubre).

En el documento, la dirigencia del Blackburn manifestó que acordó lo anterior porque si todas las restricciones sanitarias continúan con una cuarentena de 10 días para quienes viajen a Sudamérica, el delantero se podría perder tres o cuatro partidos en Inglaterra.

En esa linea, argumentaron que, si retorna tras el encuentro frente a Paraguay, “probablemente solo se pierda uno o dos partidos”.

Lee también: Cristiano Ronaldo celebra su regreso al Manchester United con un doblete y el liderato de la Premier League

De todas maneras, añadieron que estarán pendientes a las medidas relativas a la pandemia, pues la situación global podría mejorar de tal forma que las autoridades vean “si va a haber una asignación (especial) para los futbolistas“.

🇨🇱🤝 #Rovers have reached an agreement with the Chilean FA for Ben Brereton Diaz to be available for both club and country going forward.

👏 We will be cheering you on in the October break, @benbreo!

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 13, 2021