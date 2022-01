Igual que Chile entero, el Blackburn Rovers está encantado con el rendimiento del chileno-británico Ben Brereton Díaz, quien cerró 2021 con 20 goles en la primera parte de la temporada 2021-2022.

Este viernes, en la antesala del Año Nuevo, el club inglés le dedicó un video recordando cada una de sus anotaciones, una racha goleadora que lo tendría en la mira de más de un equipo europeo, como Newcastle, Leeds, Brighton, Southampton, Burnley, Sevilla y Real Sociedad.

“Vamos, BBD!”, dice la publicación, junto a un emoji de la bandera chilena.

El jueves, el histórico delantero inglés Alan Shearer, conocido por ser el máximo goleador de la Premier League inglesa, felicitó a Big Ben tras haber convertido otro gol en el último triunfo del Blackburn Rovers en la Championship.

“Imparable”, escribió el ídolo del Newcastle.

El día anterior, el entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, aseguró que no detendrá una posible partida en enero del goleador chileno: “Soy plenamente consciente de que si alguien llega con una oferta increíble, entonces recomendaría a los propietarios que no se interpongan en su camino”.

