El histórico delantero inglés Alan Shearer, conocido por ser el máximo goleador histórico de la Premier League inglesa, felicitó al británico-chileno Ben Brereton tras haber convertido otro gol en el triunfo del Blackburn Rovers en la Championship.

A través de una publicación en Twitter, en la que citó un tuit de la cuenta oficial del equipo del condado de Lancashire en el que figuraba Big Ben bajo la etiqueta de “imparable”, el ídolo del Newcastle alabó al goleador y, entre símbolos de aplausos, instó al ariete a no cesar con sus buenas actuaciones.

“Sigue con tu gran trabajo, Ben Brereton“, posteó el también considerado como una leyenda del Newcastle United, equipo al cual representó en gran parte en su carrera y le permitió hacerse del título que hoy ostenta.

Keep up your great work @benbreo 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/4THQRnkwhx

— Alan Shearer (@alanshearer) December 30, 2021