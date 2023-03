La cantante de pop-punk Willow Smith anunció a través de sus redes sociales que no podrá ser parte de Lollapalooza 2023 en Chile.

La intérprete e hija de Will Smith justificó su ausencia por motivos “fuerza mayor”. De la misma forma, tampoco podrá presentarse en los otros shows que tenía agendados a lo largo de Sudamérica.

Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon.

— WILLOW (@OfficialWillow) March 15, 2023