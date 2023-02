La nueva edición del festival Lollapalooza está a la vuelta de la esquina y la banda estadounidense Blink-182 no llegaría para presentarse tras graves lesiones que ha sufrido su baterista Travis Barker.

La banda americana es una de las más esperadas por el público nacional y todo apuntaría que tendrían que suspender su presentación en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Barker hace apenas unos días sufrió una lesión en uno de sus dedos mientras ensayaba con la banda, lo que lo dejaría imposibilitado de tocar.

El artista subió una historia a su Instagram, donde mostraba su dedo índice con el mensaje “de nuevo”, aunque no informó la gravedad de la lesión, todo apuntaría que es una dislocación al igual que la lesión que sufrió a inicio de mes.

La gira de la banda comienza el próximo 11 de marzo en Tijuana, México, en tanto en nuestro país la banda se presentará el 19 de marzo, siendo el último día del festival en esta edición.

Aún no hay información oficial por parte de la organización del festival, la cual apunta que la baja de la banda son solo rumores.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023