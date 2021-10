Rusia, año 2018. Se disputa un mundial de fútbol. What Do We See When We Look at The Sky?, la película del cineasta georgiano Alexandre Koberidze, eligió precisamente este contexto para montar su comediasituada en una ciudad costera de Georgia.

La cinta narra los encuentros fortuitos entre una farmacéutica y un futbolista a quienes, inmediatamente después de su primera cita, un hechizo cambia sus apariencias y pierden con ello toda posibilidad de reconocerse. Mientras intentan establecer contacto nuevamente los distintos espacios de la ciudad en la que habitan dejan de ser anodinos y se transforman en lugares potenciales de un reencuentro.

What Do We See When We Look at The Sky? se exhibirá exclusivamente de manera presencial en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Las otras dos obras de cierre (Notas, Encantaciones: Parte II, Carmela, de Alexandra Cuesta, y de Trópico de Capricornio), en tanto, contarán con funcione virtuales y presenciales.

Para más información sobre las entradas pincha AQUÍ.