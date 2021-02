Maynard James Keenan, vocalista de Tool y A Perfect Circle, se contagió con el COVID-19 en diciembre por segunda vez.

El músico se refirió a su experiencia en conversación con el podcast Strombo de Apple Music, donde relató que fue “horrible, horrible. No podía respirar. No podía decir dos palabras sin tener un ataque de tos”.

“Terminó progresando en algo parecido a la neumonía. Fui al hospital pero me dijeron ‘Puedes quedarte aquí, pero vas a estar peleando con otras 12 personas por una cama y un ventilador que ni siquiera tenemos, entonces ¿te animas?’, dije, ok, necesito respirar y dormir, así que decidí solamente tratar los síntomas”, contó.

El líder de Puscifer, quien también tuvo el virus a comienzos de 2020, señaló que “no hubo nada más que pudiera hacer más que tratar los síntomas, así que me tomé un medicamento real para la tos, no esos que venden en cualquier lado, compré un inhalador y un antibiótico para combatir la puta neumonía”.

Finalmente, con respecto a las secuelas de este episodio, detalló que “a veces tengo ataques de tos porque mis pulmones todavía están dañados. Y acabo de superar la inflamación que tenía en mis muñecas y manos, que me ocasionó un ataque autoinmune en mi sistema en forma de artritis reumatoide”.

“Básicamente, por lo que tengo entendido, ataca lugares extraños y es aleatorio. Entonces eso es lo que tengo. Ese fue mi premio”, cerró.