El actor publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para "La Roca" señalando: "debes aparecer, no dejes la saga inactiva, tienes un papel muy importante que desempeñar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro". Esto, luego de la enemistad entre ambos que estalló en 2016, durante la filmación de "The Fate Of The Furious".