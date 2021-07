Vin Diesel tiene fe. Rápidos y Furiosos 9 acaba de ser estrenada y, como bien se sabe, es una franquicia que no ha dejado de expandirse. Por esto, no hay duda que, de pasar de un auto volador, un musical de las aventuras de Dominic Toretto no sería tan descabellado.

En entrevista con The Kelly Clarkson Show, tras ser consultado si alguna vez haría un musical dentro del universo de Rápido y Furioso, el actor dijo: “¡Me muero por hacer un musical, así que sí, lo haría!”.

“Mi familia es artística, y estoy bendecido de tener eso y estoy bendecido de estar en una familia que apoya estos locos sueños”, afirmó.

Diesel también aseguró que lleva toda su vida esperando a hacer una producción de este tipo. Sobre esto, el también director de cine comentó que estuvo muy cerca de hacer el musical Guys and Dolls junto Steven Spielberg, pero que el proyecto no logró concretarse.

Hasta el 2 de julio, la última entrega de la saga de acción y carreras ha recaudado cerca de 428.7 millones de dólares.