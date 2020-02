“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: ‘Corre al rescate con amor y la paz vendrá después’“.

Esa fue la referencia que Joaquin Phoenix hizo a su hermano River al final de su discurso en los premios Oscar y que bastó para que su voz se quebrara. Al actor, que ganó su primera estatuilla por el papel de Joker, le cuesta referirse a su hermano, quien falleció cuando tenía apenas 23 años.

River murió el 31 de octubre de 1993 producto de una sobredosis de heroína y cocaína. Joaquin y su hermana Rain intentaron reanimarlo a la salida del club nocturno The Viper Room, en Los Angeles.

La muerte de River es considerada una tragedia para el cine. A los 12 años tuvo su primera aparición en televisión en la serie Siete novias para siete hermanos (1982-1983) y cuatro años después dio vida a uno de sus papeles más recordados en Stand by Me (1986).

Uno de sus trabajos más aplaudidos fue Running on Empty (1988), con lo que fue nominado al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto.

River y su familia tuvieron una vida difícil. Participaron en la secta “Niños de Dios”, que posteriormente enfrentó acusaciones por abuso a menores. Vivieron en Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico, donde nació Joaquin. Él debía conseguir dinero para alimentar a sus hermanos.

Cuando se fueron a vivir a Los Angeles, su padre, John Lee Bottom, se cambió el nombre a Heart Phoenix, apellido que adoptó toda la familia y que representaba la capacidad de renacer de las cenizas.

Al igual que Joaquin, River era vegano y activista por los derechos de los animales.

El actor de Her (2013) ha contado que fue su hermano quien lo guió en su pasión por el cine al obligarlo a ver Raging Bull (1980) de Martin Scorsese. “Al día siguiente me despertó y me obligó a verlo nuevamente. Y él dijo: ‘Vas a comenzar a actuar de nuevo, esto es lo que vas a hacer’. No me preguntó, me dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque actuar me ha dado una vida increíble“, relató.