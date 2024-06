En entrevista con CNN Magazine, el destacado pianista nacional Valentín Trujillo descartó una futura repostulación al Premio Nacional de Artes Musicales, el cual no le fue otorgado en 2022. “Presentar los papelitos otra vez me parece que no es de mucho agrado”, indicó el músico, conocido popularmente como “Tío Valentín”. Además, afirmó que le parece que la manera en que se procesan las candidaturas para el galardón “es una forma muy injusta de apreciar a los talentos”. .