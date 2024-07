Usher recibe el premio a la trayectoria en los BET Awards 2024

Drake y Nicki Minaj lideraron las nominaciones en una noche llena de actuaciones espectaculares y homenajes emotivos.

(CNN) – Los BET Awards 2024 arrancaron con una vibrante actuación de Megan Thee Stallion, marcando el tono para una noche de celebración del entretenimiento negro en música, cine, televisión y deportes. Presentado por Taraji P. Henson, el evento reconoció a los artistas más destacados del año.

Drake encabezó la lista de nominados con siete candidaturas, destacando por Álbum del Año con For All The Dogs (Scary Hours Edition) y Video del Año con First Person Shooter junto a J. Cole. Nicki Minaj le siguió de cerca con seis nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Pink Friday 2 y Mejor Colaboración por Everybody con Lil Uzi Vert.

Uno de los momentos más esperados fue el homenaje a Usher, quien recibió el premio a la trayectoria. La estrella del R&B fue celebrada con actuaciones en su honor por parte de Childish Gambino, Keke Palmer y Coco Jones, entre otros. Además, Usher se llevó el premio al Mejor Artista Masculino de R&B/Pop, consolidando su legado en la música.

En la categoría de Álbum del Año, el ganador fue Michael de Killer Mike, superando a competidores como Chris Brown y Drake. SZA se llevó el trofeo a la Mejor Artista Femenina de R&B/Pop, mientras que el premio a Mejor Colaboración fue para All My Life de Lil Durk junto a J. Cole.

Victoria Monét ganó en la categoría de Video del Año con On My Mama, y Tyla fue nombrada Mejor Nueva Artista, además de recibir el premio a Mejor Artista Internacional.

La ceremonia también incluyó reconocimientos en otras áreas del entretenimiento. Regina King fue galardonada como Mejor Actriz, mientras que Angel Reese y Jalen Brunson fueron nombrados Deportistas del Año en sus respectivas categorías.

La noche cerró con un recordatorio del impacto continuo de los artistas afroamericanos en la industria del entretenimiento, destacando la diversidad y el talento que define a estos premios.

Lista de Ganadores Destacados