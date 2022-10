“Este mundo no es lo que creen”. De esta forma sorprendió a los fanáticos y seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) la esperada aparición Kang el Consquistador en el primer tráiler oficial de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La cinta, que abre la quinta fase de la saga audiovisual inspirada en los destacados personajes de cómics de Marvel, corresponde a la tercera entrega cuyo argumento principal es que Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y el resto de su familia quedan accidentalmente atrapados en el Reino Cuántico, por lo que deben buscar la manera de volver a casa.

Es en ese contexto que se encuentran con distintos personajes y criaturas, hasta que al final del adelanto aparece quien sería una de las variantes del principal villano de Loki (2021), Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors.

¿Cuándo se estrena?

El estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania está programado en cines para el próximo 16 de febrero de 2023.

Revisa el tráiler completo: