Tom Meighan (39), uno de los fundadores y líder de Kasabian, dejó la banda por problemas personales, decisión que fue comunicada este lunes por la banda.

A través de un breve comunicado, explicaron que Meighan necesita un tiempo para estar mejor y reorganizar su vida.

“Tom Meighan se retira de Kasabian por mutuo consentimiento. Tom estuvo luchando con problemas personales que afectaron su comportamiento durante bastante tiempo y ahora quiere concentrar todas sus energías en volver a encarrilar su vida. No haremos más comentarios”.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

